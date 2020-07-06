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СК Днепру-1 не разрешили сыграть со Львовом на домашнем стадионе

18:23 - Читати українською
СК Днепру-1 не разрешили сыграть со Львовом на домашнем стадионе
СК Днепр-1 – Львов / ФК СК Днепр-1

Поединок 30-го тура между днепрянами и львовянами состоится в Тернополе.

 

Подопечные Дмитрия Михайленко свой домашний матч 30-го тура УПЛ против Львова проведут на выезде, сообщает издание Meta Ratings..

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Ранее СК Днепр-1 обратился в УПЛ с просьбой провести домашний матч против Львова на Днепр-Арене, однако получил отказ. Дело в том, что домашняя игра Львова с днепрянами 7 июня, из-за вспышки коронавируса в городе Льва, была перенесена со Львова в Днепр и завершилась победой команды Михайленко со счетом 2:1. Поэтому днепряне изъявляли желание провести домашний матч со Львовом также в своем городе.

Однако игра пройдет в Тернополе, где львовяне временно принимают своих соперников в последних матчах сезона из-за вышеупомянутой ситуации.

Напомним, встреча между командами запланирована на 11 июля, начало матча в 19:30.

После 28 туров СК Днепр-1 уверенно возглавляет вторую шестерку, набрав 37 очков, львовяне с 24-ю пунктами – предпоследние.

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УПЛ Львов Львов СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 - Львов
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