СК Дніпро-1 на виїзді впевнено переміг Олімпік і перервав свою безвиграшну серію

У матчі 29-го туру чемпіонату України Олімпік на власному полі поступився СК Дніпро-1 (0:2). Рахунок та звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Лідер другої шістки СК Дніпро-1 лише на один бал випереджав свого головного конкурента – Маріуполь – у турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Олександра Бабича в останніх чотирьох матчах набрали непоганий хід, не зазнавши жодної поразки. Натомість дніпряни, поступившись двічі поспіль, не мали права на осічку. Їхній сьогоднішній суперник – Олімпік – також впевнено набирав очки після рестарту сезону, програвши лише раз саме СК Дніпро-1. Донеччани перед поєдинком посідали десяту сходинку, однак мали дві гри у запасі і за втраченими очками були від Маріуполя на відстані однієї перемоги. Тож боротьба обіцяла бути запеклою.

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Вже на першій хвилині міг відзначитись Владислав Супряга, однак після прострілу не зміг влучити по м'ячу. Та за мить чемпіон світу виправився і вивів свою команду вперед. Отримавши м'яч після вкидання з-за бокової, Олексій Хобленко прокинув на Супрягу і той, прийнявши передачу спиною, результативно пробив у дальній від голкіпера кут воріт. Гості не зупинились і продовжили тиснути на ворота Андрія Чекотуна, у штрафному майданчику якого виникла буквально паніка. Лише ціною порушень вдавалось стримувати дніпрян.

На 10-й хвилині Чекотун вперше по-справжньому виручив команду, витягнувши круглого з-під поперечини після удару зі стандарту Дмитра Коркішка. В середині тайму Сергій Логінов після навісу зі штрафного від Коркішка пробив вище воріт. Наприкінці тайму Супряга втратив чудову нагоду подвоїти рахунок: після пасу від екс-"карпатівця" Франціско Ді Франко Хобленко вивів Владислава сам на сам, але той влучив у голкіпера.

Після відпочинку ще один шанс втратив Коркішко – після його пострілу головою Вербний вибив сферу майже з лінії воріт. А на 64-й хвилині Сергій Булеца, який щойно з'явився на полі, майстерно виконав штрафний удар і подвоїв рахунок у матчі.

Згодом Супряга втретє вийшов сам на сам і знову не зміг переграти голкіпера. Свій шанс втратив і Максім Тейшейра: на 78-й хвилині він пробив у лічених сантиментрах над поперечиною. Наприкінці матчу Захедітабар Шахаб головою замкнув навіс вище воріт.

Перемога принесла дніпрянам 37 очок і закріпила на сьомій сходинці, Олімпік з 24 пунктами залишився десятим.

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