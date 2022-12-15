Журналіст Сергій Болотніков натякнув, що скарга проти дніпровської команди може бути справою рук УАФ – організація вирішила дати відповідь Ігорю Коломойському після його вказівки "мочити" Павелка і Ко.

"В УЄФА надійшла скарга, що СК Дніпро-1 – це старий футбольний клуб Дніпро, просто перефарбований. І УЄФА почав розслідування.

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Якщо в організації доведуть, що це так і є (а довести це дуже просто – той самий стадіон, те саме керівництво, ті самі футболісти, та сама академія, змінена лише назва і емблема), то СК Дніпро-1 не лише буде вимушений сплатити борги Дніпра, а й команду можуть дискваліфікувати з єврокубків. Адже виходить, що клуб ввів в оману всіх – і тих кому винен гроші, і УЄФА. У мене не має інформації, хто подав цю скаргу, але є підозра, що тут стирчать вуха з УАФ", – сказав Болотніков у програмі KDK.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 посів у групі Е Ліги конференцій другу сходинку і пробився в 1/16 фіналу турніру, де зіграє з АЕК Ларнака. Перший поєдинок відбудеться на Кіпрі 16 лютого о 22:00. Матч-відповідь – за тиждень.

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