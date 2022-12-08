"Це не стало для мене сюрпризом": форвард Динамо озвучив діагноз СК Дніпро-1
Форвард Динамо Владислав Ванат прокоментував першу сходинку "спортклубівців" за підсумками першого кола УПЛ.
"Мені ще на початку чемпіонату здавалося, що вони будуть щонайменше у трійці, адже у них хороша команда, у них на кожній позиції сильні футболісти. І мої очікування підтвердились.
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Я непогано знаю цю команду, у мене є там знайомі, тож їхнє нинішнє перше місце не стало для мене сюрпризом", – цитує Ваната офіційний сайт Динамо.
Нагадаємо, на зимову паузу СК Дніпро-1 пішов у статусі лідера – команда набрала 35 очок і на 5 пунктів випереджає Шахтар, який йде другим. Динамо з 30-ма пунктами третє, але зіграло на 2 матчі більше.
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