Журналист Сергей Болотников намекнул, что жалоба против днепровской команды может быть делом рук УАФ – организация решила дать ответ Игорю Коломойскому после его указания "мочить" Павелко и Ко.

"В УЕФА поступила жалоба, что СК Днепр-1 – это старый футбольный клуб Днепр, просто перекрашенный. И УЕФА начал расследование.

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Если в организации докажут, что это так и есть (а доказать это очень просто – тот же стадион, то же руководство, те же футболисты, та же академия, изменено лишь название и эмблема), то СК Днепр-1 не только будет вынужден оплатить долги Днепра, но и команду могут дисквалифицировать из еврокубков. Ведь получается, что клуб ввел в заблуждение всех – и тех, кому должен деньги, и УЕФА. У меня нет информации, кто подал эту жалобу, но есть подозрение, что здесь торчат уши из УАФ", – сказал Болотников в программе KDK.

Напомним, СК Днепр-1 занял в группе Е Лиги конференций второе место и пробился в 1/16 финала турнира, где сыграет с АЕК Ларнака. Первый поединок состоится на Кипре 16 февраля в 22:00. Ответный матч – через неделю.

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