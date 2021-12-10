СК Днепр-1 и Фламенго продолжают переговоры по поводу будущего вингера Билла, который выступает в чемпионате Украины на правах аренды.

Днепряне предложили 450 тысяч долларов за бразильца, хотя в контракте прописана сумма, вдвое больше этой – 900 тысяч, сообщает издание Jornal O Dia.

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Отметим, что права на Билла принадлежат Фламенго, в который он должен вернуться уже в январе 2022 года. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до лета 2022 года, так что сможет вести переговоры с другими клубами уже зимой.

К слову, в составе СК Днепр-1 Билл провел 12 матчей в текущем сезоне, в которых он записал в свой актив 2 ассиста.

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