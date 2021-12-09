Наполі, Фіорентина і Болонья пильно стежать за виступами найкращого бомбардира УПЛ, повідомляє Area Napoli.

Ювентус домовився з Влаховічем – бомбардир Серії А перейде в Турин вільним агентом

Довбик міг поїхати за кордон ще влітку, проте тоді всі пропозиції були відхилені. Орієнтовна ціна форварда СК Дніпро-1 – 5 млн євро. Потужного українця порівнюють з Душаном Влаховічем, який розриває Серію А і незабаром повинен піти з Фіорентини на підвищення.

Додамо, що у поточному сезоні Довбик провів 17 матчів, в яких відзначився 13 голами та 5 результативними передачами.

Довбик розриває УПЛ: частиною трансферу у Динамо може стати Супряга – чи втрутиться Шахтар?