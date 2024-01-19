СК Дніпро-1 зіткнувся з черговим демаршем – легіонер відмовився повертатися в Україну
Дніпровський клуб страждає від вибриків заробітчан, які плюють на контрактні зобов'язання.
Напередодні СК Дніпро-1 вирушив на зимові збори до Туреччини. Як повідомляє FC Dnipro, низка бразильців відмовились повертатися до розташування команди.
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За інформацією джерела, після переговорів півзахисник Вітінью і форвард Маркос Андре погодились приєднатися до основного складу вже в Туреччині. Півзахисник Міндіньйо і захисник Гільєрме Варжао прибудуть у розташування U-19, а ось форвард Венделл поки відмовляється повертатися.
Нагадаємо, 19-річний нападник приєднався до СК Дніпро-1 у статусі вільного агента влітку 2023 року і виступав за молодіжну команду дніпрян. Його контракт чинний до літа 2025 року.
До слова, минулого сезону подібні демарші дніпровцям влаштовували алжирець Яніс Хамаш та бразильці Білл і Габріел Бусанелло.
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