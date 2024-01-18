Аргентинський захисник Еміліано Пуріта більше не виступатиме за СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт дніпрян.

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Контракт 26-річного оборонця був чинний до літа 2025 року, однак сторони вирішили достроково припинити співпрацю.

Нагадаємо, Пуріта перейшов в СК Дніпро-1 з грецького Волоса влітку 2022 року у статусі вільного агента. У поточному сезоні у 8 матчах відзначився 1 асистом. Transfermarkt оцінює аргентинця у 300 тисяч євро.

До слова, на зимову паузу СК Дніпро-1 пішов на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, поступаючись лідеру – Кривбасу – за додатковими показниками.

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