Матч СК Днепр-1 – Колос стартовал в 19:30 на Днепр Арене. На момент начала игры команда Йовичевича набрала 19 очков и находилась на 5-м месте турнирной таблицы, а Колос с 11-ю баллами занимал такую же позицию – правда, сыграв на матч меньше. В предыдущем туре обе команды выиграли – ковалевцы одолели Черноморец, а СК Днепр-1 переиграл Львов. Соответственно, матч в Днепре был для соперников шансом продолжить удачную серию.

Хозяева начали активнее и имели несколько полумоментов, самым опасным из которых стал удар Гуцуляка в сетку с внешней стороны. Именно Алексей был самым активным в первые минуты игры. Свой шанс имел и Довбик, который не сумел пробить Фесюна после прострела Кравченко. Еще один удар нападающего сборной Украины был заблокирован защитником. А вот Колос в атаку почти не ходил, ограничившись редкими вылазками на половину поля хозяев.

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На 23-й минуте СК Днепр-1 открыл счет. Даниил Игнатенко ударом с лету с линии штрафной прошил Фесюна. Голкипер Колоса был бессилен против пушечного удара хавбека. 1:0. Через 15 минут отличился и Артем Довбик. Нападающий перебросил стенку ударом со штрафного и удвоил преимущество хозяев. Шестой гол 24-летнего форварда в чемпионате, также в его активе два ассиста.

Такое развитие событий откровенно деморализовало Колос, который в первом тайме запомнился разве что неудачным штрафным от Андрея Богданова. Гости за 45 минут так и не нанесли ни одного удара в створ ворот Кожокару. 2:0 – итог первой половины игры.

Уже на первых секундах второго тайма счет едва не стал разгромным. Ром неудачно выбил мяч после навеса Назаренко – вышла срезка в сторону собственных ворот, но словенцу повезло. Рядом со стойкой. Впрочем, и Колос создал супершанс на 51-й минуте. После удара Рома Кожокару спасла штанга – мяч, прокатившись буквально по линии, вылетел в поле!

До конца игры команды обменялись несколькими возможности. Подопечные Йовичевича были ближе к третьему мячу, но счет больше не изменился. Голы Игнатенко и Довбика позволили хозяевам уйти с поля победителями.

2:0 – СК Днепр-1 обыграл Колос впервые за 4 матча и выиграл во втором туре чемпионата подряд. Команда Йовичевича набрала 22 очка и поднялась на третье место, но Ворскла еще имеет игру в запасе против Александрии. Колос остался 11-м, имея 11 баллов.

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