Металіст 1925 вирвав перемогу над Маріуполем із шедевральним голом форварда харків'ян Марлісона. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на "Футбол 24".

Поєдинок почався зі швидкого голу Маріуполя – Топалов прорвався лівим флангом та віддав у центр штрафного, а Кулаков в дотик замкнув. Азовці продовжували атакувати та двічі влучали у стійку в першій половині гри.

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Металіст 1925 вирівняв гру по перерві, а згодом і зрівняв рахунок – Марлісон шикарним пострілом метрів з 30 влучив у дальню дев'ятку. Гра наближалась до нічиєї, проте Зубков вирвав перемогу для харків'ян, головою замкнувши навіс з флангу.

Таким чином, Металіст 1925 набрав 16 очок та піднявся на сьоме місце, а Маріуполь з 4 пунктами залишився останнім.