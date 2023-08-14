Пошкодження, отримане півзахисником дніпрян Максимом Третьяковим на старті поєдинку зі Славією у 3-му турі кваліфікації Ліги Європи, виявилося більш ніж серйозним.

"Обстеження в Ужгороді зафіксувало розрив передньої хрестоподібної зв'язки та ушкодження меніска.

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Діагноз підтверджено і нашим клубним лікарем, і фахівцями у Німеччині. Операція планується в Мюнхені. Терміни визначимо сьогодні.

Чи могло це стати наслідком незалікованої травми, через яку я пропустив матч-відповідь з Панатінаїкосом? Не думаю. Тоді МРТ показало, що зв'язки цілі", – сказав Третьяков у коментарі "ТаТоТаке".

За повідомленням офіційного сайту СК Дніпро-1, 27-річний півзахисник вибув як мінімум на пів року – до початку весняної стадії сезону.

Нагадаємо, капітан і лідер Олександрії приєднався до дніпрян на початку липня і обійшовся Кучеру і Ко у 400 тисяч євро.

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