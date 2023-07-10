Півзахисник Олександрії Максим Третьяков продовжить кар'єру в СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт "містян".

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27-річний вінгер обійшовся срібному призеру УПЛ у 400 тисяч євро.

Нагадаємо, Третьяков – вихованець Дніпра, за який, однак, не зіграв жодного матчу. Виступав за Металіст, Чорноморець, Дунайську Стреду та Олександрію, за яку дебютував 31 липня 2019 року у матчі проти Шахтаря. Став рекордсменом клубу за кількістю голів (25 м'ячів у 92-х матчах). Його контракт з "містянами" був чинний до 31 травня 2024 року.

Минулого сезону провів за команду Руслана Ротаня 22 матчі, в яких відзначився 7-ма голами і 4-ма асистами. Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

До слова, це вже друга серйозна втрата для Олександрії – нещодавно команду за 250 тисяч доларів США покинув Денис Мірошніченко, який також приєднався до СК Дніпро-1.

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