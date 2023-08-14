Повреждение, полученное полузащитником днепрян Максимом Третьяковым на старте поединка со Славией в 3-м туре квалификации Лиги Европы, оказалось более чем серьезным.

"Обследование в Ужгороде зафиксировало разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска.

Днепр-1 уволит Кучера в случае невыхода в группу еврокубков – клуб размышляет над сенсационным назначением

Диагноз подтвержден и нашим клубным врачом, и специалистами в Германии. Операция планируется в Мюнхене. Сроки определим сегодня.

Могло ли это стать следствием незалеченной травмы, из-за которой я пропустил ответный матч с Панатинаикосом? Не думаю. Тогда МРТ показало, что связки целы", – сказал Третьяков в комментарии "ТаТоТаке".

По сообщению официального сайта СК Днепр-1, 27-летний полузащитник выбыл как минимум на полгода – до начала весенней стадии сезона.

Напомним, капитан и лидер Александрии присоединился к днепрянам в начале июля и обошелся Кучеру и Ко в 400 тысяч евро.

СК Днепр-1 потерпел разгром от Славии – без Довбика шансы на Лигу Европы упали почти до нуля