Розгромна поразка від Славії (0:3) значно погіршила становище Олександра Кучера. Наставник СК Дніпро-1 втратить свою посаду, якщо команда не вийде у групову стадію єврокубків. Фактично, поразка в Чехії залишає дніпровцям шанси хіба на Лігу конференцій, якщо команда у плей-офф пройде Лех або Спартак Трнаву.

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Керівництво Дніпра-1 вже роздумує над потенційною заміною тренеру. Одразу кілька менеджерів дуже хотіли б бачити наставником команди Руслана Ротаня. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у Telegram.

За його словами, в СК Дніпро-1 розуміють, що забрати Ротаня з Олександрії буде вкрай важко. І ще важче буде переконати головного акціонера клубу. Рік тому, коли шукали заміну Йовічевічу, він наклав категоричне вето на кандидатуру Ротаня.

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