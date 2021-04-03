"В першу чергу, вітаю команду з грою, з виконаним планом на матч. Зважаючи на те, що Львів після матчу з Шахтарем перебував у гарному становищі, сам візит на Дніпро-Арену не робив їх аутсайдерами. Якщо суперник забиває Шахтарю три голи, це показує його потужні сторони.

Курйозні голи та побоїще у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Львів – 5:1

Звичайно, вилучення нам допомогло, але, коли команда обороняється, кожен віддається на 20-30 відсотків більше, і дуже важко пройти той автобус. Але ми добре зрозуміли матч: розкривали фланги, шукали зони між лініями, подавали, другий м’яч був наш і реалізація сьогодні була такою, якої не вистачало в інших матчах. Тож, ми дуже задоволені і у доброму гуморі готуємося до матчу з Динамо.

Звичайно, ми дивилися уважно поєдинок Львова з Шахтарем наживо та й потім під час аналізу. Коли команда забиває тричі Шахтарю, вона заслуговує на повагу. І після зміни тренера я можу лише похвалити команду, яка зараз організована в обороні зовсім по-іншому і шукає свої шанси у контратаках через Альваро, Нича, Ернесто та Шину, який не приїхав. Команда заслужила на похвалу, але знаємо, хто є нашим наступним суперником. Він є абсолютним фаворитом, але у футболі немає неможливого.

Травми Дугласа і Тейлора? Мене це теж турбує. Цим вже займаються лікарі. Дугласа турбує задня поверхня стегна, а Тейлор ушкодив гомілкостоп, який у нього був оперований раніше. Хочу думати позитивно, і що вони за кілька днів будуть у доброму стані. Також ми втратили через 4-ту жовту картку Адамюка, а ще не можуть грати за умовами контракту Дубінчак та Булеца. Тож, є певні проблеми, але добрий поточний стан, бійцівські якості, дисципліна, індивідуальна відповідальність залишають нас наразі непереможними у другому колі. Поки ми б’ємося один за одного, перебуваємо в опції виграшу.

Назаренко? Він зламався за збірну. Багато втрат, але будемо готуватися з тими, хто живий. І ті, хто вийдуть, будуть готові віддатись на максимум.

Вагнер та Білл? Я уважно стежу за їхньою адаптацією. І це не порожні слова. Знаю і відчуваю, коли їм треба дати шанс. Сьогодні за наявного результату була нагода дати їм можливість відчути стрес, але без надзвичайно великої відповідальності. Вони мали нагоду проявити свої найкращі якості", – цитує Йовічевіча офіційний сайт дніпрян.

Зауважимо, команда хорватського фахівця розташувалась на 8 сходинці. Наразі у "спортклубівців" безпрограшна серія складає 7 матчів. Вже у наступному турі, 10 квітня, СК Дніпро-1 зіграє з Динамо.

СК Дніпро-1 у більшості розтрощив Львів, забивши п'ять голів – команда Йовічевіча здобула третю поспіль перемогу в УПЛ