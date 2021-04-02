Програму 20-го туру відкривав вельми цікавий поєдинок на Дніпро-Арені, де СК Дніпро-1 зустрічався зі Львовом. Підопічні Ігора Йовічевіча у другому колі УПЛ ще не знали поразок, вигравши чотири з шести матчів і пропустивши всього два голи (при дев'яти забитих) – сьогодні вони виступали в якості фаворита.

СК Дніпро-1 готує ребрендинг – ЗМІ озвучив умову

"Містяни" не могли похизуватись такими результатами, але у попередньому турі команда Анатолія Безсмертного примудрилася перемогти Шахтар з рахунком 3:2. Щоправда, в рамках УПЛ львів'яни ще жодного разу не переграли СК Дніпро-1, а дніпровці у кожному з чотирьох матчів забивали їм не менше двох м'ячів. Здавалося, що зараз Львів готовий зламати традицію.

Якби на трибунах були вболівальники, вони б пожалкували про рішення завітати на гру. У першому таймі моментів практично не виникало – гості навіть не пробивали по воротах Юрчука, а господарі катали м'яч на чужій половині без загострення. Статистика нарахувала "жовто-чорним" аж шість ударів, але уваги вартував лише один – гольовий. Момент стався на 19-й хвилині: СК Дніпро-1 заробив кутовий, Махмутович зрізав подачу з нього на дальню стійку власних воріт, а Чуже плечем забив з метру – 1:0!

До перерви підопічні Ігора Йовічевіча зуміли створити лишень дальній удар Ігнатенка та замикання стандарту у виконанні Когута, але обидва постріли виявились занадто неточними. Львів не створив нічого, та ще й у меншості залишився – Ернест примудрився отримати дві жовті картки за 17 хвилин. Це був початок кінця для "містян".

У другому таймі СК Дніпро-1 почав діяти агресивніше, користуючись чисельною більшістю, однак у перші 13 хвилин львів'янам вдавалося тримати суперника на дистанції. Втім, саме з дистанції і прилетів другий гол: Ігнатенко на 58-й хвилині наважився на удар з-за меж штрафного, а м'яч рикошетом від Романчука полетів у протихід Костику – 2:0.

Ще за п'ять хвилин господарі провели атаку з вриванням у штрафний та серією заблокованих прострілів, в завершенні якої м'яч відскочив на Когута – Ігор розстріляв ворота метрів з 11-ти. 3:0! Одразу за цим прилетів і четвертий гол – це Чуже оформив дубль, точним ударом головою замкнувши навіс від Довбика. 4:0.

Щоправда, Львову вдалося відіграти один м'яч внаслідок кутового та гри рукою у виконанні Ді Франко, яку VAR помітив не одразу. Максим Козиряцький призначив пенальті, а Альваро впевнено його реалізував. 4:1!

Дніпровці в останні 20 хвилин не зупинялися. Так, на 80-й Костик парирував класний дальній постріл Білла, а на добиванні опинився Хобленко – Олексій стріляв метрів з шести, але запустив м'яч на трибуни. На 90-й же Хобленко замкнув навіс з кутового ударом під поперечку, однак Костик врятував Львів. Зрештою, у компенсований час господарі добилися свого: Піхальонок віддав розрізну передачу на Вагнера, а той вийшов віч-на-віч з голкіпером – переграти Костика не вдалося, але м'яч вдало відскочив на хід бразильцю. Той закотив м'яч у порожні ворота. 5:1!

Таким чином, СК Дніпро-1 здобув третю перемогу поспіль й довів безпрограшну серію до семи турів УПЛ – це рекорд клубу. Підопічні Ігора Йовічевіча набрали 25 очок, залишившись на восьмій позиції у турнірній таблиці. Львів, маючи в активі 15 залікових балів, поки що тримається дванадцятим.

Селезньова тричі хотіли вигнати з Колоса: Засуха – про скандал з Євгеном, головну претензію до гравця і його майбутнє