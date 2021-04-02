СК Дніпро-1 розгромив львівську команду без особливих проблем. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Підопічні Йовічевіча скромно провели першу 45-хвилинку, забивши лише один м'яч. Курйозний гол вдався Чуже – хорвату "асистувала" стійка. Львів залишився у меншості ще до перерви, а тому дніпряни вийшли з перевагою на другий тайм. І почалось.

СК Дніпро-1 у більшості розтрощив Львів, забивши п'ять голів – команда Йовічевіча здобула третю поспіль перемогу в УПЛ

Рикошет після удару Ігнатенка, потужний удар з відскоком від землі у виконанні Когута, другий гол від Чуже головою та красивий акорд Гонсалвеша – це все влучні постріли "спортклубівців". Львів зумів відповісти лише одним голом із пенальті.

СК Дніпро-1 здобув третю перемогу поспіль. Ба більше, дніпряни не програють в останніх семи матчах, що стало рекордом клубу. З 25 очками команда Йовічевіча розташувалась на 8 сходинці, підопічні Безсмертного – на 12 місці.