СК Днепр-1 положил глаз на двух игроков Зари, сообщает Telegram-канал "Днепрянин".

Кочергина зимой хочет подписать аутсайдер Бундеслиги, – СМИ

Среди трансферных целей команды Игора Йовичевича – форвард Максим Лунев и полузащитник Владислав Кочергин. У последнего летом завершается соглашение с луганцами, поэтому он является приоритетным вариантом для днепровского клуба. В конце концов и сам игрок не прочь перебраться в третью команду текущего чемпионата Украины. Преградой переходу может стать предложение Кочергину из Европы – игрок ранее заявлял, что это для него приоритетное направление.

Препятствием в трансфере Лунева является его контракт с "мужиками" (до 30 июня 2023 года). СК Днепр-1 пока не хочет платить за этот трансфер, однако продолжает следить за нападающим.

Напомним, оба игрока начинали свою карьеру в Днепре.

"Чую фразу молодого Шевченка: "… этим бандеровцам проиграли": Карпати – гроза Динамо, арбітр – за Шахтар, бронзові 90-ті