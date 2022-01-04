Півзахисник луганців Владислав Кочергін може спробувати свої сили у європейському чемпіонаті.

Армінія прагне підсилитись 25-річним українцем, стверджує Fanday. Німці спробують домовитись про трансфер із Зорею вже взимку.

Металіст не планував підписувати Кочергіна

Якщо спільної мови не вдасться знайти, то Кочергін переїде в Німеччину влітку на правах вільного агента, адже завершиться його контракт із луганцями. Клуб із Білефельда пропонує Владиславу кращі умови, ніж український клуб.

Втім, як зазначає джерело, гроші не відіграватимуть важливу роль у переході, адже хавбек Зорі вже давно хоче спробувати свої сили у європейському чемпіонаті.

Владислав є вихованцем Дніпра, а за луганців виступає з 2017-го. Востаннє на футбольне поле він виходив 3 жовтня. Опісля керівництво відправило його в дубль, адже він відмовився продовжувати співпрацю.

До слова, Армінія після 17-ти турів розташувалась на передостанній сходинці турнірної таблиці Бундесліги, на два пункти відстаючи від рятівної позиції.

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