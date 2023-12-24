"Завершився дворічний етап співробітництва нашого клубу з Глібом Корнієнком, який обіймав посаду шеф-скаута.

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СК Дніпро-1 дякує фахівцю за професіоналізм та плідну роботу протягом цього періоду. За ініціативи Корнієнка склад основної та юнацької команд поповнила низка талановитих гравців, які, впевнені, у майбутньому принесуть багато користі та будуть радувати своєю грою вболівальників. Бажаємо Глібу успіхів у подальшій кар'єрі!" – йдеться в офіційній заяві клубу.

Нагадаємо, Корнієнко є одним зі співзасновників PASS (освітня платформа, присвячена футбольному аналізу, скаутингу, а також роботі тренерів). З 2015 року працював скаутом першої команди Шахтаря.

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