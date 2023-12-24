"Завершился двухлетний этап сотрудничества нашего клуба с Глебом Корниенко, занимавшим должность шеф-скаута.

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СК Днепр-1 благодарит специалиста за профессионализм и плодотворную работу в течение этого периода. По инициативе Корниенко состав основной и юношеской команд пополнил ряд талантливых игроков, которые, уверены, в будущем принесут много пользы и будут радовать своей игрой болельщиков. Желаем Глебу успехов в дальнейшей карьере!" – говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, Корниенко является одним из соучредителей PASS (образовательная платформа, посвященная футбольному анализу, скаутингу, а также работе тренеров). С 2015 года работал скаутом первой команды Шахтера.

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