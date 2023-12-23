"Якщо скажу, хто порадував у цьому сезоні, зіграв на своєму рівні, то назву майже всю команду. Це, насамперед, Сваток і Сарапій. Першого викликали у збірну, за яку він уже грає, а ось чому Ребров не звернув увагу на Сарапія, я пояснити не можу.

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Дивуюсь, чому в збірній немає Бабенка. Рубчинський проводить чудовий сезон. Хлопець другий рік грає на високому рівні, однак Ротань чомусь не взяв його на молодіжний чемпіонат Європи. Це було незрозуміло.

Окрім того, Гуцуляк точно стукає у двері збірної. Знаємо, що Ребров цікавиться Олексієм, дзвонив Максимову. Ну взяв би і запросив його на збори, подивився на нього у справі. Нехай би там, на тренуваннях, позмагалися із Зубковим, і тренери побачили, хто з них виглядає сильніше. А взагалі, гадаю, гра, яку СК Дніпро-1 показував, заслуговує на те, щоб із нашої команди у збірну викликалось більше людей", – сказав Фрідман в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, на зимову паузу СК Дніпро-1 пішов на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 34 очки (у Кривбаса стільки ж, але краща різниця за додатковими показниками).

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