Ворскла і Полісся зіграли в 11-му турі УПЛ (0:3). Рахунок і огляд матчу 21 жовтня 2023-го читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Ворскла – Полісся, стартував о 15:00. У попередньому турі команда Юрія Калітвінцева переграла Динамо, а перемога в Полтаві виводила житомирян на другу сходинку УПЛ. Ворскла йшла в середині таблиці – на момент стартового свистка команда Віктора Скрипника посідала 9-ту позицію.

Початок гри пройшов абсолютно без моментів. У стартові 15 хвилин можна згадати хіба що епізод, коли Корнієнко замість удару з кута штрафного вирішив віддавати пас і зробив це невдало. Чого не бракувало – це свистків, зупинок гри і суперечок. У Полісся запам'ятався хіба ривок Макуана, який вчасним виходом з воріт перервав Павло Ісенко. Перед тим Кане перевірив пильність Бойка – кіпер Полісся був на місці.

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А на 35-й хвилині Полісся заробило пенальті. Крушинський на лівому фланзі втік від Скляра і впав після контакту з Сантаною. Арбітр Ярослав Козик призначив 11-метровий. Кушніренко легко поклав кіпера, спрямувавши м'яч у протилежний кут. 0:1. До перерви підопічні Скрипника могли відігратися після удару Скляра. М'яч зрикошетив від Чоботенка, але пішов на кутовий, оминувши ворота.

На старті другого тайму Ворскла створила супершанс. Бойко врятував Полісся після удару Степанюка головою з кількох метрів. За кілька миттєвостей Кане пробив вище. За якихось 4 хвилини другого тайму полтавці створили більше, ніж за всю першу половину.

Але забило Полісся. На 54-й хвилині Бені Макуана класно обігрався з Аріельсоном і переграв Павла Ісенка. Становище господарів стало ще гіршим. Але свої неприємності були і у Юрія Калітвінцева. Полісся через травму втратило Аріельсона, який отримав пошкодження і залишив поле. При цьому нападник помітно накульгував. Від гріха подалі тренер гостей зняв і Макуана, який теж кілька разів опинявся на газоні. Замість нього вийшов Лукас Тейлор – дебют бразильця, який перейшов із Шахтаря.

На 76-й ще один момент не використав Степанюк, який з ходу пробив з-за меж штрафного. Бойко не реагував, але Поліссю пощастило – трішки вище. У наступній атаці Руслан вже влучив у площину, проте тут колишній воротар Динамо вже зреагував.

Ворскла ще й у меншості догравала. На 90-й хвилині Хрипчук фолом зупинив атаку Полісся. VAR вирішив, що це фол останньої надії та червона картка. Штрафний став гольовим – Шастал добив м'яч у ворота після удару Козака в стійку. 0:3 – розгром.

Полісся набрало 22 очки і піднялося на друге місце. Шахтар, який має гру в запасі, відстає на 1 бал. Кривбас очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи 23 пункти. Ворскла залишилася на 9-й позиції – 13 очок. У наступному турі житомиряни на виїзді зіграють зі Зорею, а Ворскла прийме Дніпро-1.

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