Полузащитник СК Днепр-1 Игорь Когут травмировал колено в матче 9-го тура УПЛ против Металлиста 1925, сообщает УПЛ ТБ.

Динамо против СК Днепр-1 – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 11-го тура

По прогнозам врачей, 27-летний хавбек выбыл минимум на два месяца. По состоянию на сейчас в операции Когут не нуждается, но медики будут следить за процессом его восстановления.

К слову, в текущем сезоне Игорь провел за днепрян 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

Напомним, после 9-ти туров СК Днепр-1 идет в турнирной таблице УПЛ на седьмой строчке, набрав 12 очков и имеет 2 игры в запасе. Впереди у команды Максимова матч с Вересом (7 октября) и дуэль с Динамо (21 октября).

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