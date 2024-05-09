Головний тренер Реала Карло Анчелотті встановив чергове історичне досягнення, коли його команда обіграла Баварію (2:1) у Лізі чемпіонів.

Італійський фахівець провів 203-й матч як тренер у Лізі чемпіонів. Його Реал, за який виступає Андрій Лунін, здобув перемогу над Баварією (2:1, 4:3 за сумою двох матчів) і вийшов у фінал турніру.

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Як повідомляє журналіст The Athletic Вілл Джинс, Анчелотті побив рекорд колишнього тренера Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона, у якого 202 матчі (190 у Лізі чемпіонів і 12 у Кубку європейських чемпіонів).

Також до десятки за цим показником входять Арсен Венгер (190 матчів), Пеп Гвардіола (171 матч), Жозе Моурінью (151 матч), Мірча Луческу (115 матчів), Дієго Сімеоне (105 матчів), Юрген Клопп (102 матчі), Массіміліано Аллегрі (100 матчів), Оттмар Хітцфельд (97 матчів).

Ба більше, Анчелотті єдиний тренер, якому вдавалося шість разів вийти у фінал європейських змагань. Пеп Гвардіола, Алекс Фергюсон та Марчело Ліппі мають по чотири фінали.

Реал пройшов у фінал ЛЧ, здобувши драматичну перемогу в трилері з Баварією – Лунін і Хоселу врятували Мадрид від фіаско

Carlo Ancelotti tonight surpasses Alex Ferguson as the manager to have taken charge of the most games in the European Cup/Champions League:



Ancelotti: 203

Ferguson: 202

Wenger: 190

Guardiola: 171

Mourinho: 151

Lucescu: 115

Simeone: 105

Klopp: 102

Allegri: 100

Hitzfeld: 97#UCL — Will Jeanes (@will_jeanes) May 8, 2024