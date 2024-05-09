Анчелотті перевершив досягнення Фергюсона – тренер Луніна встановив ще один рекорд, вийшовши у фінал ЛЧ
Головний тренер Реала Карло Анчелотті встановив чергове історичне досягнення, коли його команда обіграла Баварію (2:1) у Лізі чемпіонів.
Італійський фахівець провів 203-й матч як тренер у Лізі чемпіонів. Його Реал, за який виступає Андрій Лунін, здобув перемогу над Баварією (2:1, 4:3 за сумою двох матчів) і вийшов у фінал турніру.
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Як повідомляє журналіст The Athletic Вілл Джинс, Анчелотті побив рекорд колишнього тренера Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона, у якого 202 матчі (190 у Лізі чемпіонів і 12 у Кубку європейських чемпіонів).
Також до десятки за цим показником входять Арсен Венгер (190 матчів), Пеп Гвардіола (171 матч), Жозе Моурінью (151 матч), Мірча Луческу (115 матчів), Дієго Сімеоне (105 матчів), Юрген Клопп (102 матчі), Массіміліано Аллегрі (100 матчів), Оттмар Хітцфельд (97 матчів).
Ба більше, Анчелотті єдиний тренер, якому вдавалося шість разів вийти у фінал європейських змагань. Пеп Гвардіола, Алекс Фергюсон та Марчело Ліппі мають по чотири фінали.
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