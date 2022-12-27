Спортивний директор СК Дніпро-1 Євген Красніков повідомив, що клуб залишить один з лідерів команди.

Бусанелло не поїде на зимові збори з СК Дніпро-1, поділився Красніков у програмі Циганик Live.

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Оренда захисника завершується 31 грудня та не була подовжена, тож Габріел повернеться до Шапекоенсе, якому належать права на гравця.

Зауважимо, що Бусанелло провів 14 поєдинків за СК Дніпро-1, в яких відзначився 4 результативними передачами.

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