СК Дніпро-1 втратить легіонера цієї зими – Красніков підтвердив його відхід
08:32 - Читать на русском
Спортивний директор СК Дніпро-1 Євген Красніков повідомив, що клуб залишить один з лідерів команди.
Бусанелло не поїде на зимові збори з СК Дніпро-1, поділився Красніков у програмі Циганик Live.
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Оренда захисника завершується 31 грудня та не була подовжена, тож Габріел повернеться до Шапекоенсе, якому належать права на гравця.
Зауважимо, що Бусанелло провів 14 поєдинків за СК Дніпро-1, в яких відзначився 4 результативними передачами.
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