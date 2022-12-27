СК Днепр-1 потеряет легионера этой зимой – Красников подтвердил его уход
08:36 - Читати українською
Спортивный директор СК Днепр-1 Евгений Красников сообщил, что клуб покинет один из лидеров команды.
Бусанелло не поедет на зимние сборы с СК Днепр-1, поделился Красников в программе Цыганык Live.
Трансфер Довбика: Кучер видит три топ-чемпионата для подопечного, но нужно подождать
Аренда защитника завершается 31 декабря и не была продлена, поэтому Габриэл вернется в Шапекоэнсе, которому принадлежат права на игрока.
Отметим, что Бусанелло провел 14 поединков по СК Днепр-1, в которых отметился 4 результативными передачами.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter