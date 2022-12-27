Спортивный директор СК Днепр-1 Евгений Красников сообщил, что клуб покинет один из лидеров команды.

Бусанелло не поедет на зимние сборы с СК Днепр-1, поделился Красников в программе Цыганык Live.

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Аренда защитника завершается 31 декабря и не была продлена, поэтому Габриэл вернется в Шапекоэнсе, которому принадлежат права на игрока.

Отметим, что Бусанелло провел 14 поединков по СК Днепр-1, в которых отметился 4 результативными передачами.

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