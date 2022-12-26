– Артем Довбик показав приголомшливий прогрес цього сезону і справедливо лідирує у гонці бомбардирів УПЛ, вигравши титул найкращого бомбардира групового турніру Ліги конференцій. У чому його секрет?

– Артем дуже працездатний хлопець і завжди хоче вдосконалюватись. Він постійно додатково займається у тренажерному залі, залишається після командних тренувань та працює над ударами. Довбик ще не досяг своєї межі. Він обов’язково додаватиме і вдосконалюватиметься. Якщо він не зупиниться, то, гадаю, він засяє не лише у Дніпрі-1 та Україні, а й у європейському топ-чемпіонаті.

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– Навколо Довбика постійно ходять трансферні чутки. Він залишиться у Дніпрі-1 на другу частину сезону чи може перейти кудись узимку?

– Поки що він з нами. Думаю, до літа він точно залишиться у Дніпрі-1, але це залежатиме від президента клубу та самого Артема. Наскільки я знаю, зараз по ньому немає конкретних пропозицій. Але повторюся, рішення щодо Довбика прийматиму не я, а керівництво і футболіст, виходячи від пропозицій.

– Що говорить Довбик щодо свого майбутнього?

– Як і всі футболісти, він, звичайно ж, хоче спробувати свої сили у найсильніших європейських чемпіонатах.

– Який, на вашу думку, топ-чемпіонат підійде Довбику за стилем гри?

– Він класний нападник із гарним ударом та швидкістю. Думаю, йому підійде Серія А та Бундесліга, можливо, навіть АПЛ, – резюмував Кучер в інтерв'ю Українському футболу.

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