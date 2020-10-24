Львів у попередньому турі пропустив від Шахтаря чотири голи за 18 хвилин. Це мало б мотивувати підопічних Георгія Цецадзе на сатисфакцію, однак ще більше їх мотивувала серія в 18 матчів перемог – втім, суперник знову був не з простих. СК Дніпро-1 тиждень тому впевнено переграв Десну, вперше набравши одразу три очки у сезоні, а сьогодні команда Ігоря Йовічевіча явно хотіла розпочати серію перемог.

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Перший тайм вийшов доволі веселим. Вже на перших хвилинах команди обмінялися непоганими атаками з ударами по воротах – Логінов головою бив неточно, а от постріл Шини метрів з 14-ти парирував Сарнавський. На 13-й же рахунок було відкрито: дніпровці перехопили поперечну передачу та провели контрвипад, в завершенні якого Булеца викотив пас на Когута під удар з лінії штрафного – 0:1. Львів'яни, однак, не здавалися, зрівнявши на 23-й зусиллями Кравчука, якому вдалося замкнути подачу Кошмана зі штрафного.

Втім, за дві хвилини гості відновили перевагу внаслідок вкидання ауту, який прийняв Довбик – Артем обробив м'яч на куті штрафного й фантастичним ударом спрямував його під дальню стійку. 1:2! Після цього форвард СК Дніпро-1 міг відзначитись двічі, однак постріл з гострого кута з носка на 37-й хвилині парирував Костик, а спроба забити з центру карного майданчика на 43-й завершилась прольотом м'яча повз каркас воріт. Загалом, перший тайм виявився симпатичним. Львів явно старався, а швидкості були високими.

Старт другого тайму був за СК Дніпро-1. Підопічні Ігоря Йовічевіча дуже швидко добігали до штрафного й мали два непоганих моменти – на 50-й хвилині Довбик метрів з 24-х пробив в руки Костику, а постріл Назаренка з розвороту на 55-й голкіпер парирував. "Містяни" огризнулися дальнім ударом Шини в руки Сарнавському. Поступово темп гри впав.

В середині тайму особливо цікавих епізодів не виникало. Львів старався йти вперед, але всі спроби загострити гру виглядали хаотично й нецікаво. СК Дніпро-1 впевнено зривав темп і тримав рахунок, сподіваючись на контратаки. Перша реальна можливість забити другий гол у ворота гостей прилетіла аж на 80-й хвилині, коли новачок Чир'як пробив зі стандарту з відскокм від газону, але Сарнавський впорався. Покарання за марнотратство прилетіло на 83-й – це Чичиков, який вийшов на заміну, у красивому стрибку з ефектним ударом замкнув передачу від Піхальонка з правого флангу. 1:3! Львів капітулював.

Таким чином, СК Дніпро-1 здобув другу поспіль перемогу й набрав вісім очок, піднявшись на дев'яту позицію в турнірній таблиці. Львів, маючи один заліковий бал, замикає її.

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