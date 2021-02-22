Програму 15-го туру УПЛ закривав поєдинок у Києві між Олімпіком та СК Дніпро-1. За планом, матч повинен був відкривати тур, однак через складні погодні умови його перенесли з п'ятниці на понеділок, на втомлений газон стадіону імені В. В. Лобановського. Зустріч була важливою для обох команд – донеччани відставали від п'ятого місця на п'ять очок, а дніпровці трималися всього в одному пункті від зони вильоту. Таким чином, нічия нікого не влаштовувала.

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У перші двадцять хвилин підопічні Ігора Йовічевіча володіли ініціативою й цілком могли влаштувати розгром. Так, вже на 6-й Логінов замикав подачу з кутового ударом над ближньою дев'яткою, а на 14-й головою в дальній кут пробивав Дуглас – стійка врятувала Олімпік! Ще через дві хвилини зі штрафного вистрілив Довбик – поперечина! Після ще одного стандарту Довбик спіймав відскок та пробив з правого краю карного майданчика, але це вже було неточно. Здавалося, що ось-ось "олімпійці" пропустять.

Втім, нестабільність дніпровців швидко далася взнаки. Після серії моментів у першій третині зустрічі гості збавили в активності, а господарі ближче до середини тайму почали огризатись непоганими атаками. Найкраща з них пройшла на 30-й хвилині, коли Альваренга увірвався на правий фланг штрафного та завдав удару в дальній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою. Всі інші спроби донеччан загострити не отримали гострого завершення.

СК Дніпро-1 до кінця першого тайму встиг провести дальній удар у виконанні Когута, однак він виявився занадто неточним. Зрештою, на перерву команди відправились за нулів на табло.

Другий тайм розпочався для Олімпіка катастрофічно. Вже через чотири хвилини після поновлення гри дніпровці заробили штрафний, а Дуглас скинув подачу з нього вздовж воріт – Драме ж у спробі перервати скидку заніс м'яч у сітку. Автогол, 0:1! Гості одразу пішли добивати шокованих "олімпійців", що ледь не вилилось у другий гол – на 52-й хвилині Ігнатенко пробив з меж карного майданчика з відскоку (вище воріт), а на 54-й м'яч внаслідок подачі Назаренка та помилки Чекотуна ледь не залетів у дальній кут.

Господарі почали приходити до тями ближче до середини другого тайму. Так, на 58-й хвилині Політило протягнув м'яч до штрафного й скинув його під удар Тейшейрі – Максім метрів з 20-ти пробив точно в руки Юрчуку. Після цього Ігор Климовський провів подвійну заміну, кинувши у бій Беніто та Завійського. На жаль, цей хід приніс всього кілька атак без небезпечного завершення та кволий удар Каргбо з центру штрафного. Ініціатива все одно залишалася за командою Ігора Йовічевіча.

СК Дніпро-1 мав відчутну перевагу. В середині тайму "жовто-чорні" могли конвертувати її у два голи: Піхальонок зі стандарту на 66-й хвилині вистрілив над дев'яткою, а Когут на 73-й вистрілив з лету з дальньої дистанції – над поперечиною! В цей же період Ігор Йовічевіч вирішив освіжити атаку дніпровців, кинувши у бій Булецу, ді Франко та Цурікова.

В ендшпілі поєдинку Ігор Климовський випустив в атаку новачка Телласа. Олімпік почав розкриватися у спробі наситити зону перед штрафним "жовто-чорних", що призвело до розміну моментами. Так, на 84-й хвилині красивим обвідним ударом у дальню дев'ятку міг відзначитись Когут – м'яч пройшов поруч зі стійкою! Донеччани відповіли на 87-й подачею з лівого флангу, яку замкнув Беніто, але сфера полетіла точно в руки Юрчуку!

Зрештою, на 88-й СК Дніпро-1 виграв перестрілку: Булеца отримав передачу від Цурікова на лінію півкола й потужним пробив у лівий нижній кут – без шансів для Чекотуна. 0:2. Це був переможний гол.

Таким чином, СК Дніпро-1 відсвяткував другу поспіль перемогу в УПЛ і набрав 14 очок, піднявшись на десяту позицію в турнірній таблиці. Олімпік, маючи в активі 17 залікових балів, залишається восьмим.

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