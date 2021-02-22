Программу 15-го тура УПЛ закрывал поединок в Киеве между Олимпиком и СК Днепр-1. По плану, матч должен был открывать тур, однако из-за сложных погодных условий его перенесли с пятницы на понедельник, на уставший газон стадиона имени В. В. Лобановского. Встреча была важна для обеих команд – дончане отставали от пятого места на пять очков, а днепровцы держались всего в одном пункте от зоны вылета. Таким образом, ничья никого не устраивала.

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В первые двадцать минут подопечные Йовичевича владели инициативой и вполне могли устроить разгром. Так, уже на 6-й минуте Логинов замыкал подачу с углового ударом над ближней девяткой, а на 14-й головой в дальний угол пробивал Дуглас – штанга спасла Олимпик! Еще через две минуты со штрафного выстрелил Довбик – перекладина! После еще одного стандарта Довбик поймал отскок и пробил с правого края штрафной, но это уже было неточно. Казалось, что вот-вот "олимпийцы" пропустят.

Впрочем, нестабильность днепровцев быстро дала о себе знать. После серии моментов в первой трети встречи гости сбавили в активности, а хозяева ближе к середине тайма начали огрызаться неплохими атаками. Лучшая из них прошла на 30-й минуте, когда Альваренга ворвался на правый фланг штрафной и нанес удар в дальний угол – мяч прошел рядом со штангой. Все остальные попытки дончан обострить не получили острого завершения.

СК Днепр-1 до конца первого тайма успел провести дальний удар в исполнении Когута, однако он оказался слишком неточным. В итоге, на перерыв команды отправились при нулях на табло.

Второй тайм начался для Олимпика катастрофически. Уже через четыре минуты после возобновления игры днепровцы заработали штрафной, а Дуглас снял подачу с него вдоль ворот – Драме же в попытке прервать скидку занес мяч в сетку. Автогол 0:1! Гости сразу пошли добивать шокированных "олимпийцев",что едва не вылилось во второй гол – на 52-й минуте Игнатенко пробил из пределов штрафной с отскока (выше ворот), а на 54-й мяч в результате подачи Назаренко и ошибки Чекотуна едва ни залетел в дальний угол.

Хозяева начали приходить в себя ближе к середине второго тайма. Так, на 58-й минуте Политыло протащил мяч к штрафной и сбросил его под удар Тейшейре – Максим метров с 20-ти пробил точно в руки Юрчуку. После этого Игорь Климовский провел двойную замену, бросив в бой Бенито и Завийского. К сожалению, этот ход принес всего несколько атак без опасного завершения и слабый удар Каргбо из центра штрафной. Инициатива все равно оставалась за командой Йовичевича.

СК Днепр-1 имел ощутимое преимущество. В середине тайма "желто-черные" могли конвертировать его в два гола: Пихалёнок со стандарта на 66-й минуте выстрелил над девяткой, а Когут на 73-й выстрелил с лету с дальней дистанции – над перекладиной! В этот же период Йовичевич решил освежить атаку днепровцев, бросив в бой Булецу, ди Франко и Цурикова.

В эндшпиле поединка Игорь Климовский выпустил в атаку новичка Телласа. Олимпик начал раскрываться в попытке насытить зону перед штрафной "желто-черных", что привело к размену моментов. Так, на 84-й минуте красивым обводным ударом в дальнюю девятку мог отметится Когут – мяч прошел рядом со штангой! Дончане ответили на 87-й подачей с левого фланга, которую замкнул Бенито, но сфера полетела точно в руки Юрчуку!

Наконец, на 88-й СК Днепр-1 выиграл перестрелку: Булеца получил передачу от Цурикова на линию полукруга и мощным пробил в левый нижний угол – без шансов для Чекотуна. 0:2. Это был победный гол.

Таким образом, СК Днепр-1 отпраздновал вторую подряд победу в УПЛ и набрал 14 очков, поднявшись на десятую позицию в турнирной таблице. Олимпик, имея в активе 17 зачетных баллов, остается восьмым.

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