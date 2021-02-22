Журналіст Ігор Циганик розповів про судову тяганину Джаби Канкави, який звернувся у ФІФА, намагаючись отримати гроші, які йому заборгували у Дніпрі.

Зауважимо, грузинський півзахисник віддав Дніпру 8 років та став віце-чемпіоном України, а в сезоні 2014/15 грав у фіналі Ліги Європи проти Севільї (2:3). Зараз Канкава виступає у французькій Лізі 2 за Валансьєн.

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"Джаба Канкава звернувся у ФІФА з проханням визнати СК Дніпро-1 спортивним правонаступником Дніпра. Грузин хотів отримати від СК-Дніпро-1 гроші, які йому заборгували у Дніпрі. ФІФА відмовила в задоволенні заяви і визнала, що СК-Дніпро-1 не є спортивним правонаступником Дніпра", – зазначив Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, Дніпро вилетів з УПЛ у сезоні 2016/17. Чемпіонат 2017/18 команда провела у Другій лізі, а згодом грала в аматорському чемпіонаті. Навесні 2017-го був заснований СК Дніпро-1, який зараз виступає в УПЛ.

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