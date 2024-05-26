У поєдинку 30-го туру між СК Дніпро-1 та Чорноморцем було одразу кілька суперечливих епізодів.

СК Дніпро-1 у своєму Telegram-каналі виклав відео, в якому виокремив одразу 3 моменти, в яких арбітр міг призначати пенальті у ворота Чорноморця, але не зробив цього.

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"Дякуємо команді та тренерському штабу, що змогли зібратися та перемогти навіть після того, як нам не дали пробити жодного з трьох, майже стовідсоткових пенальті", – йдеться у дописі під відео.

Зауважимо, що навіть це не завадило дніпрянам перемогти Чорноморець (2:0) завдяки голам Очеретька та Третякова. СК Дніпро-1 посів четверте місце в УПЛ, набравши загалом 52 очки.

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