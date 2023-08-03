"Ми здобули великий досвід, що таке протистояння на найвищому рівні у кваліфікації Ліги чемпіонів. Наші суперники та судді розповіли нам, як набивати ґулі.

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Хіба Кучер винен, що воротар (Євген Волинець) зробив п'ять-сім кроків назад, а Володимир Адамюк не доопрацював? Ми бачимо, як він намагається. Не поспішаємо робити висновки щодо цих двох матчів. У Кучера ще не вичерпано кредиту довіри. Попереду Полісся, далі Славія (Прага). Поки що ми нічого змінювати не будемо", – сказав Фрідман у програмі Футбол TIME.

Нагадаємо, дніпряни за підсумками двох матчів вилетіли з Ліги чемпіонів і продовжать боротьбу у Лізі Європи. Суперником Кучера і Ко у другому за силою євротурнірі стане празька Славія.

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