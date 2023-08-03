"Мы получили большой опыт, что такое противостояние на самом высоком уровне в квалификации Лиги чемпионов. Наши соперники и судьи рассказали нам, как набивать шишки.

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Разве Кучер виноват, что вратарь (Евгений Волынец) сделал пять-семь шагов назад, а Владимир Адамюк не доработал? Мы видим, как он пробует. Не спешим делать выводы по поводу этих двух матчей. У Кучера еще не исчерпан кредит доверия. Впереди Полесье, дальше Славия (Прага). Пока мы ничего менять не будем", – сказал Фридман в программе Футбол TIME.

Напомним, днепряне по итогам двух матчей вылетели из Лиги чемпионов и продолжат борьбу в Лиге Европы. Соперником Кучера и Ко во втором по силе евротурнире станет пражская Славия.

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