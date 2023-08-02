"Матч із СК Дніпро-1 відвідав мер Афін – він уперше взяв доньку на стадіон"

"Матч між Панатінаїкосом і СК Дніпро-1 в Афінах відвідав мер міста Костас Бакоянніс. Ба більше, він уперше в житті привів на стадіон свою доньку Данаю. "Важливий прохід для Панатінаїкоса й особливий вечір для мене. Вперше з Данаєю на трибунах. Через кілька років повторимо у Вотанікосі", – написав мер на своїй сторінці у Facebook, проілюструвавши свою публікацію фото з донькою".

Черговий гол Довбика та бойова нічия дніпрян у відеоогляді матчу Панатінаїкос – СК Дніпро-1 – 2:2

Через кілька років ПАО побудує новий стадіон у районі столиці під назвою Вотанікос. Цей район отримав свою назву завдяки ботанічному саду Афінського аграрного університету.

"СК Дніпро-1 затиснув Панатінаїкос у лещатах"

"Матч в Афінах відвідав президент клубу Янніс Алафузос, який був помічений у компанії з мером міста Костасом Бакояннісом. Також на трибунах перебував колишній президент ПАО Йоргос Вардіногіанніс, поруч із яким сидів президент ОФІ Майкл Бузіс".

"Незважаючи на харчове отруєння, СК Дніпро-1 протягом 70 хвилин зажав Панатінаїкос у лещатах. Отруєний СК Дніпро-1 і сам намагався "отруїти" ПАО. Українська команда скористалася провальним виступом Паласіоса, непідготовленістю Вільєни та посередньою грою Джурічіча, Бернарда і Переса, і перевернула ситуацію з ніг на голову – на початку другого тайму СК Дніпро-1 повів із рахунком 2:1. Але в підсумку якість ПАО взяла гору – у грецької команди виявилася протиотрута на ім'я Шпорар".

"Душа пішла в п'яти"

"Душа пішла в п'яти, проте в підсумку ПАО пройшов. Двох голів Шпорара виявилося достатньо, щоб "зелені", які ускладнили собі ситуацію, пройшли в наступний раунд ЛЧ. [...] Не можна не відзначити гол-красень у виконанні Артема Довбика. Український форвард прийняв м'яч за межами штрафного, після чого дуже красивим веденням м'яча "обеззброїв" Магнуссона і завдав точного удару в площину воріт, зрівнявши рахунок".

"Неймовірна індивідуальна майстерність Довбика"

"Панатінаїкос грав із вогнем і дуже сильно нервував у другому таймі, але в підсумку нічия 2:2 подарувала "зеленим" путівку в наступний раунд турніру. СК Дніпро-1 зумів переломити ситуацію і впритул наблизитися до камбеку, однак у Шпорара була інша думка стосовно цього. Своїм дублем він не тільки зняв стрес, а й подарував своїй команді потрібний результат. [...] Артем Довбик продемонстрував неймовірну індивідуальну майстерність, коли в першому таймі зрівнював рахунок".

"Бріньйолі – ангел-охоронець, Панатінаїкос грав із вогнем"

"Панатінаїкос грав із вогнем, але не згорів. "Зелені" пройшли СК Дніпро-1 завдяки перемозі в Словаччині в першому матчі. Команда Йовановіча виглядала знервованою в матчі-відповіді, але не поплатилася за це. Воротар Бріньойлі став для ПАО ангелом-охоронцем, другий ключовий хід зробив форвард Шпорар. Словенець оформив дубль, тоді як у складі української команди відзначилися Довбик і Сарапій. Перший забив просто приголомшливий м'яч: прийняв м'яч у зоні півкола штрафного майданчика, пройшов крізь усю грецьку оборону і зрівняв рахунок".

"СК-Дніпро 1 володів тотальною перевагою"

"Переміщення Довбика створювали враження, що Панатінаїкосу потрібен другий опорник руйнівного плану. Проблема була в тому, що не один він загрожував Панатінаїкосу в цій зустрічі. Здавалося, на нас чекає домашній антирекорд: володіння м'ячем (39% проти 61%) було жахливим. І це був лише початок. На щастя, у "трилисника" у воротах перебував Бріньйолі. Італієць своїми сейвами та Шпорар своїми голами вивели Панатінаїкос у наступний раунд".

"Українці повірили в камбек"

"Українці повірили, але Джурічіч поставив хрест на їхніх мріях. На 69-й хвилині Кучер зробив потрійну заміну – тренер СК Дніпро-1 напевно хотів, щоб його команда ще сильніше почала пресингувати і забила такий потрібний третій м'яч. Але вже за хвилину Джурічіч зробив різницю на фланзі, увірвався до штрафного і в потрібний момент віддав пас Шпорару на порожні ворота. Фактично цей матч завершився на 75-й хвилині з вилученням Танчика, який порушив правила на Хуанкарі й отримав червону картку".

"Панатінаїкос був жахливим при стандартах"

"Остаточно! Панатінаїкос, найуспішніший представник Греції в єврокубках, сьогодні ввечері раз і назавжди перервав порочне коло останніх 7 років і забезпечив собі місце в груповому етапі Ліги Європи. Вперше з 2016 року. Цим клуб завдячує Івану Йовановічу. Влітку 2021 року сербський тренер отримав випалену землю, і завдяки підтримці клубного керівництва (недарма на післяматчевій прес-конференції він дякував президенту Яннісу Алафузосу) реформував клуб. У підсумку "зелені" виграли Кубок Греції 2022 року, зупинилися за крок від чемпіонства минулого сезону – і ось тепер успішно повернулися в єврокубки. "Тепер я маю право зітхнути з полегшенням", – зізнався Йованович після нічиєї з СК Дніпро-1.

Великий Іване, ти став благословенням для цієї команди. Справу зроблено, але Панатінаїкос не зупиняється на досягнутому. Він не повинен зупинятися на досягнутому. Звільнившись від стресу і слова "зобов'язаний", він покликаний зробити великий стрибок і дійти до кінця шляху. Пройти Марсель буде непросто, але цей приз набагато солодший...

Матч-відповідь із СК Дніпро-1 вийшов напруженим і на якийсь час перетворився навіть на трилер. Перший гол українців припав із нізвідки, Довбик пройшовся нашим захистом немов на прогулянці. А стандарти? З ними у ПАО були серйозні проблеми – саме так суперник забив свій другий м'яч. Слава богу, все закінчилося добре, і на 70-й хвилині Панатінаїкос знову одягнув на себе костюм серйозності. Шпорар зрівняв рахунок, забивши третій м'яч у цій кваліфікації. Він зробив різницю і поклав край смішним і антифутбольним розмовам про те, розумний він форвард чи дерев'яний, і про те, чи варто його залишати в команді. Шкода, що футбольної поліції не існує. На щастя, Шпорар знає, наскільки він класний нападник і не реагує на грецькі глузування.

У проході СК Дніпро-1 також провідну роль зіграв Джурічіч. Сербський гравець змінив вісь півзахисту ПАО на краще. Цього вечора він укотре це підтвердив.

Тепер нашій команді потрібно винести уроки перед зустріччю з Марселем. Звернути увагу на дії гравців під час підборів, особливо під час розіграшу стандартних положень".

"Готові до великого випробування"

"Зелені" продовжують мріяти про найзірковіший турнір, але вже сьогодні знають, що в будь-якому разі повертаються до групи єврокубків. Це були довгі сім років, ми досі пам'ятаємо імена наших суперників по групі – Аякс, Стандард і Сельта...

Тепер у команди Івана Йовановича є всі підстави сподіватися на прорив у протистоянні з Марселем. Ця команда виглядає готовою до великого випробування. Завдяки нічиїй із СК Дніпро-1, "зелені" додали Греції 100 очок у скарбничку коефіцієнтів УЄФА. Поки що ми 19-ті в цій таблиці, але "поки що" – ключове слово. Відсутність Панатінаїкоса всі ці роки в єврокубках нашкодила не тільки клубу, а й самій Греції. Саме завдяки "трилиснику" наша країна опинилася у верхівці таблиці коефіцієнтів УЄФА на зорі другого тисячоліття. Завдяки ПАО Греція делегувала до Ліги чемпіонів одночасно три команди. Греції потрібен єврокубковий Панатінаїкос. І тепер, коли він повернувся на своє законне місце, країна знову може дивитися в майбутнє з оптимізмом".

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