"Якби був договір між двома командами, то Довбик, можливо, вже пройшов би медобстеження в Жироні і не грав із Панатінаїкосом, а тренувався разом із Циганковим.

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День-два, і ситуацію буде вирішено. Та ціна, яку ми собі склали, буде перерахована на наші рахунки. Я не конкретизуватиму суму", – сказав Фрідман в ефірі ютуб-каналу Футбол TIME.

Зазначається, що Жирона отримає понад 50% прав на Артема (половина належить Мітьюлланду, а інша – СК Дніпро-1). Трансфер обійдеться приблизно в 7 млн євро.

Нагадаємо, Довбик виступає за СК Дніпро-1 з 2020 року – 86 матчів, 54 голи, 14 асистів. У сезоні 2022/23 Артем забив 24 голи в УПЛ і став найкращим бомбардиром чемпіонату України.

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