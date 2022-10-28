"Фарес Балулі дав трохи дивне інтерв'ю, розповів усій країні, з якими неймовірними складнощами стикаються легіонери СК Дніпро-1. Уламки танків на блокпостах у Львові?! Не хочуть терпіти? Я дуже "співчуваю" Балулі, як і будь-який пересічний українець. Особливо, коли він підходить до банкомату – тоді у мене просто котяться сльози.

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Нехай тоді Фарес Балулі грає у Франції. Там окремий хлопець буде возити на тачці його "мамончик". Бо за моєю інформацією, у СК Дніпро-1 Балулі ми більше не побачимо. Справа навіть не в тому, що він надто багато "триндить", а річ у тому, що у людини нереально зайва вага. Це рішення було від... Навіть не знаю, як правильно його назвати, від інвестора чи бенефіціара цього клубу", – поділився інсайдом ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Нагадаємо, Балулі – вихованець французького Ліона, в якому і розпочав професіональну кар'єру. Виступав також за Монако, Лілль та бельгійський Стандард. У березні 2021 року перебрався у харківський Метал, а 2 місяці тому приєднався до СК Дніпро-1, за який награв 130 хвилин без жодної результативної дії.

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