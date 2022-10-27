СК Дніпро-1 підходив до поєдинку проти Аполлона в статусі другої команди групи Е, випереджаючи кіпріотів на три очки. При цьому у першій зустрічі з кіпріотами українська команда здобула перемогу. Вадуц після поразки від АЗ втратив навіть теоретичні шанси зачепитись за плей-офф, тож завдання у Олександра Кучера виглядало простим – для виходу в євровесну "спортклубівцям" було достатньо не програти.

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Непростою була кадрова ситуація. У лазарет загриміли Гуцуляк, Громов, Бланко, Пуріта й Лучкевич, а на лавці запасних вдалося набрати лише чотирьох польових футболістів. Крім того, за останні 15 днів СК Дніпро-1 провів 6 матчів, тож існували побоювання щодо фізичних кондицій "жовто-чорних".

Перший тайм показав, що СК Дніпру-1 дійсно непросто. Команді не вистачало організації при побудові позиційних атак. Здебільшого, все крутилось навколо довгих закидань у напрямку Довбика, тож точність передач виявилась невисокою (всього 84%). Дніпровці якісно й довго тримали м'яч на власній половині, що неабияк допомагало оборонятись, але у стартові 35 хвилин "спортклубівці" створили лише півтора моменти.

На початку зустрічі один із захисників Аполлона зрізав простріл з правого флангу у власні ворота, влучивши у голкіпера (хоча там все одно був офсайд у Назаренка), а на 34-й Назаренко замкнув крос від Танчика – втім, з лінії воротарського Олександр пробив у небо! На щастя, Аполлон відповідав взаємністю, до перерви завдавши всього два дальніх удари по горобцях.

На полі не вистачало нетривіальних та сміливих рішень. Тільки вони могли принести успіх у такому матчі – і в складі дніпровців знайшовся футболіст, який був готовий був діяти таким чином. На 39-й хвилині Піхальонок прийняв пас від Адамюка, змістився у центр і метрів з 23-х вистрілив точно у дальній кут. 1:0! Без шансів для голкіпера. СК Дніпро-1 вийшов уперед.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги підопічних Олександра Кучера. На початку другого тайму вони працювали у тому ж руслі – команда тримала м'яч протягом тривалих ігрових відрізків і нічого не дозволяла супернику. "Спортклубівці" повністю контролювали хід зустрічі.

У стартові 20 хвилин наш колектив створив дві шикарні нагоди для другого взяття воріт. Так, вже за дві хвилини по перерві Рубчинський прийняв передачу від Піхальонка й бахнув з лінії карного майданчика. М'яч пролетів над поперечкою! На 58-й же хвилині Амашу вдався шикарний дальній удар у ближній кут – голкіпер врятував Аполлон!

Острів'яни про такі моменти навіть не могли мріяти, тож Давід Катала на 68-й хвилині наважився провести одразу чотири заміни. Зі свіжими силами кіпріотам вдалося перехопити ініціативу. СК Дніпро-1 поступово втрачав сили, сідаючи на власну половину й все рідше контратакуючи. Як наслідок, у Аполлона пройшло кілька небезпечних кросів та вривань у штрафний – Валефу довелося серйозно попрацювати на виходах.

Тим не менш, реальних моментів у гостей довгий час не виникало. Аж в завершальній частині зустрічі їм вдалося створити щось конкретне: на 83-й хвилині Жраді крутив з-за меж карного майданчика у праву дев'ятку, а на 85-й він же зачепився за скидку від Дабо на 11 метрів – втім, Валеф в обох випадках прочитав дії ліванця. Від розпачу нападник отримав червону картку за фол проти Бабенка, не пробувши на полі навіть десяти хвилин.

На останніх хвилинах СК Дніпро-1 вилетів у контратаку 4-в-1. Її завершили передачею у центр штрафного під удар Логінову, однак той примудрився пробити над поперечкою. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу підопічних Олександра Кучера. Дніпровців виходять у плей-офф Ліги конференцій!

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