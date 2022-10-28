"Фарес Балули дал несколько странное интервью, рассказал всей стране, с какими невероятными сложностями сталкиваются легионеры СК Днепр-1. Обломки танков на блокпостах во Львове?! Не хотят терпеть? Я очень "сочувствую" Балули, как и любой рядовой украинец. Особенно, когда он подходит к банкомату – тогда у меня просто катятся слезы.

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Пусть тогда Фарес Балули играет во Франции. Там отдельный парень будет возить на тачке его "мамончик". По моей информации, в СК Днепр-1 Балули мы больше не увидим. Дело даже не в том, что он слишком много "трындит", а дело в том, что у человека нереально лишний вес. Это решение было... Даже не знаю, как правильно его назвать, от инвестора или бенефициара этого клуба", – поделился инсайдом ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Напомним, Балули – воспитанник французского Лиона, в котором и начал профессиональную карьеру. Выступал также за Монако, Лилль и бельгийский Стандард. В марте 2021 года перебрался в харьковский Металл, а 2 месяца назад присоединился к СК Днепр-1, за который наиграл 130 минут без единого результативного действия.

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