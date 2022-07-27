СК Дніпро-1 відсіяв двох гравців Металіста, взявши на перегляд іншого представника харків'ян
Дніпровський клуб досі перебуває у пошуках підсилення кількох позицій перед стартом сезону 2022/23.
Гравці "спортклубівців" відновили тренування у Словенії, хоч і змінила готель у містечку Моравське Топліце. Тепер делегація мешкає у Livada Prestige, інформує пресслужба клубу.
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Також табір команди покинули гравці Металіста Богдан Порох та Єгор Картушов, які тривалий час перебували на перегляді. Натомість до СК Дніпро-1 прибув Володимир Танчик, який теж належить харків'янам. На першому тренуванні досвідченого хавбека зустріли традиційним "коридором".
До слова, Танчик виступає за Металіст з вересня 2020-го, награвши 22 поєдинки. Раніше у кар'єрі українця були Карпати, Львів, Чорноморець, Олімпік, Княжа, польські Рух, Гурнік, Стоміл й угорський Дьормот.
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