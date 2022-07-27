Игроки "спортклубовцев" возобновили тренировку в Словении, хотя и сменили гостиницу в городке Моравское Топлице. Теперь делегация проживает в Livada Prestige, сообщает спресс-служба клуба .

Экс-партнер Месси по сборной Аргентины прибыл в лагерь СК Днепр-1

Также лагерь команды покинули игроки Металлиста Богдан Порох и Егор Картушов, длительное время находившиеся на просмотре. В СК Днепр-1 прибыл Владимир Танчик, который тоже принадлежит харьковчанам. На первой тренировке опытного хавбека встретили традиционным "коридором".

К слову, Танчик выступает за Металлист с сентября 2020 года, наиграв 22 поединка. Ранее в карьере украинца были Карпаты, Львов, Черноморец, Олимпик, Княжа, польские Рух, Гурник, Стомил и венгерский Дьёрмот.