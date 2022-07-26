Екс-партнер Мессі по збірній Аргентини прибув до табору СК Дніпро-1
18:45 - Читать на русском
Дніпряни готуються підписати контракт з черговим легіонером.
Півзахисник Домінго Бланко прибув у розташування СК Дніпро-1 на зборах у Словенії, повідомляє FCDNIPRO.COM.
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Очікується, що вже найближчим часом 27-річний аргентинець, який перебуває у статусі вільного агента, підпише зі "спортклубівцями" контракт терміном на три роки.
Нагадаємо, Бланко – вихованець аргентинського Олімпо. Виступав лише на батьківщині (за Дефенсе та Індепендьєнте). Також в його активі 1 матч у складі національної збірної Аргентини. Transfermarkt оцінює гравця у 3,5 млн євро.
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