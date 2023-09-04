"Карпати робили пропозицію СК Дніпро-1 щодо Бланко. Велися переговори. З дозволу клубу Бланко їздив, знайомився з президентом, дивився базу.

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Не вдалося переконати СК Дніпро-1, щоб Бланко перейшов у Карпати. У нього була ще одна пропозиція – з Індепендьєнте, але поки що вона не прийнята", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Додамо, що Бланко став гравцем СК Дніпро-1 у серпні минулого року. Загалом, аргентинець відіграв за дніпрян у 31 матчі, в яких відзначився 4 голами та 2 асистами.

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