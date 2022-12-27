Президент дніпрян Юрій Береза зізнався, що клуб не поспішає продавати свого нападника, але готовий розглядати вигідні пропозиції.

"У Довбика контракт з нашим клубом ще на два роки. Однак вигідні у грошовому плані пропозиції ми завжди готові розглядати.

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Довбик має чітко розуміти, який клуб та чемпіонат йому підходить. Сьогодні він знає собі ціну.

Скільки потенційний покупець має запропонувати за Довбика, щоб СК Дніпро-1 вступив у переговори? Це має бути цифра із шістьма нулями і більше десяти мільйонів євро. За меншу суму навіть розмови не буде", – сказав Береза у коментарі FanDay.

Нагадаємо, у поточному сезоні Артем провів за СК Дніпро-1 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 голів і віддав 5 результативних передач. Форвард очолює ретинг найкращих бомбардирів УПЛ першої частини чемпіонату, випереджаючи найближчого переслідувача – Віктора Циганкова – на 3 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.

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