СК Дніпро-1 узгодив контракт з бразильським новачком
18:20 - Читать на русском
Вінгер Морейренсе Феліпе Пірес узгоджує останні деталі перед трансфером до СК Дніпро-1.
Бразилець підпише контракт з дніпрянами терміном на 3,5 роки з можливістю продовжити ще на рік, повідомляє Ojogo.
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Трансфер обійдеться СК Дніпро-1 у суму від 1 до 1,5 млн євро. Пірес має сьогодні вирушити до Туреччини, де й приєднається до дніпрян.
У поточному сезоні Феліпе Пірес провів за Морейренсе 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі.
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