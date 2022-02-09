Бразилець підпише контракт з дніпрянами терміном на 3,5 роки з можливістю продовжити ще на рік, повідомляє Ojogo.

Чоботенко підтвердив підписання контракту з СК Дніпро-1

Трансфер обійдеться СК Дніпро-1 у суму від 1 до 1,5 млн євро. Пірес має сьогодні вирушити до Туреччини, де й приєднається до дніпрян.

У поточному сезоні Феліпе Пірес провів за Морейренсе 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі.

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