СК Днепр-1 согласовал контракт с бразильским новичком
18:23 - Читати українською
Вингер Морейренсе Фелипе Пирес согласовывает последние детали перед трансфером в СК Днепр-1.
Бразилец подпишет контракт с днепрянами сроком на 3,5 года с возможностью продлить еще на год, сообщает Ojogo.
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Трансфер обойдется СК Днепр-1 в сумму от 1 до 1,5 млн евро. Пирес должен сегодня отправиться в Турцию, где и присоединится к днепрянам.
В текущем сезоне Фелипе Пирес провел за Морейренсе 23 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.
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