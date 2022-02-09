Бразилец подпишет контракт с днепрянами сроком на 3,5 года с возможностью продлить еще на год, сообщает Ojogo.

Чоботенко подтвердил подписание контракта с СК Днепр-1

Трансфер обойдется СК Днепр-1 в сумму от 1 до 1,5 млн евро. Пирес должен сегодня отправиться в Турцию, где и присоединится к днепрянам.

В текущем сезоне Фелипе Пирес провел за Морейренсе 23 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.

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