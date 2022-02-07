"Я підписав попередній контракт із Дніпром-1. Це не секрет ні для кого.

СК Дніпро-1 може підписати вінгера з чемпіонату Португалії

Зараз я гравець Маріуполя, допомагатиму цьому клубу. Далі все може перевернутися за один день, тому заздалегідь нічого не говоритиму", – сказав Сергій для ТК Футбол.

25-річний оборонець є вихованцем Динамо, але у 2017-му перебрався до табору Шахтаря. У нинішньому сезоні Чоботенко провів лише 5 поєдинків.

Після 18-ти турів УПЛ СК Дніпро-1 розташовується на третій сходинці, Маріуполь залишається на дні – 16-та сходинка.

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