Валерій Городов, асистент Олександра Кучера, розповів про налаштування "спортклубівців" на поєдинок 2-го туру третього за силою євротурніру проти кіпріотів.

"Аполлон – чемпіон Кіпру. Чемпіон є чемпіон, цим усе сказано. Це амбітна команда з досвідом гри у єврокубках. Але нам відступати нікуди, тому ми будемо прагнути перемогти.

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Для цього треба, щоб жоден футболіст команди не випадав з гри, щоб кожен гравець виграв як можна більше єдиноборств, щоб усі футболісти виконували план на гру. На полі хлопцям треба буде бути агресивними та сміливими", – цитує Городова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, поєдинок проти Апполона відбудеться вже сьогодні, 15 вересня. Початок зустрічі о 19:45. У першому турі підопічні Кучера мінімально поступились нідерландському АЗ і йдуть у турнірній таблиці групи Е останніми.

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